Berlin - Die Bundesregierung will offenbar Dörte Dinger, Staatssekretärin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, für den Posten der stellvertretenden Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms (WFP) in Rom vorschlagen. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Diplomatenkreise.
Demnach wollte Steinmeier, dass Dinger nach Ende seiner Amtszeit im kommenden März ins Auswärtige Amt zurückkehrt, doch Außenminister Johann Wadephul (CDU) stellte sich quer. Die Bundesregierung rechnet sich Chancen für den Vizeposten aus, nachdem der Posten des Exekutivdirektors an den Luke Lindberg ging, der derzeit Unterstaatssekretär im US-Landwirtschaftsministerium ist.
Deutschland gehört zu den wichtigsten Finanzierern des Welternährungsprogramms, zudem sind Deutsche in Leitungsfunktionen bei den Vereinten Nationen unterrepräsentiert. Das Bundespräsidialamt teilte mit, man möge sich zu Fragen, die Beschlüsse der Bundesregierung betreffen, an die selbige wenden. Das Auswärtige Amt wollte sich zu der Personalfrage nicht äußern.
Demnach wollte Steinmeier, dass Dinger nach Ende seiner Amtszeit im kommenden März ins Auswärtige Amt zurückkehrt, doch Außenminister Johann Wadephul (CDU) stellte sich quer. Die Bundesregierung rechnet sich Chancen für den Vizeposten aus, nachdem der Posten des Exekutivdirektors an den Luke Lindberg ging, der derzeit Unterstaatssekretär im US-Landwirtschaftsministerium ist.
Deutschland gehört zu den wichtigsten Finanzierern des Welternährungsprogramms, zudem sind Deutsche in Leitungsfunktionen bei den Vereinten Nationen unterrepräsentiert. Das Bundespräsidialamt teilte mit, man möge sich zu Fragen, die Beschlüsse der Bundesregierung betreffen, an die selbige wenden. Das Auswärtige Amt wollte sich zu der Personalfrage nicht äußern.
© 2026 dts Nachrichtenagentur