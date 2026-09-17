Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 17.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kommerzialisierung der "Super-Exosomen"
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
16.09.26 | 17:35
186,56 Euro
-0,28 % -0,52
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
Europa 50
Eurozone 50
TecDAX
Europa 600
1-Jahres-Chart
SAP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
185,84187,0616.09.
186,00186,8016.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
LAHONTAN GOLD
LAHONTAN GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LAHONTAN GOLD CORP0,234+3,54 %
SAP SE186,56-0,28 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP131,54-0,03 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.