Im Herdentrieb der Finanzmärkte geht das Wesentliche oft unter. Seit Monaten bestimmen Schlagzeilen über künstliche Intelligenz, Rechenzentren im All und weitere Visionen die Kurse. Doch während Anleger Milliarden in Trendthemen investieren, schrumpft das Aufwärtspotenzial mit jedem erfreulichen Handelstag - zu groß sind die Vorschusslorbeeren bereits. Wer nach Substanz sucht, stößt auf Sachwerte: Unerschlossene Edelmetallvorkommen in stabilen Rechtsräumen können Hebel bieten, die von der breiten Masse bisher kaum wahrgenommen wurden. Wir gehen ins Detail.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,US84615Q1031,DE0007164600Den vollständigen Artikel lesen ...
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