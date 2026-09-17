Die DroneShield-Aktie hat am Mittwoch um +5,97 % zugelegt und steht auch heute bereits über +5% im Plus. Damit meldet sich die Rüstungsaktie an einer wichtigen Unterstützung zurück. Vom Rekordhoch bei rund 6,50 AUD beträgt der Kursverlust allerdings weiterhin etwa -74 %. Nun stellt sich die Frage, ob lediglich eine technische Gegenbewegung oder bereits eine nachhaltige Bodenbildung beginnt. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Der Kurs der DroneShield-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de