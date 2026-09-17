Berlin - Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) warnt seine Partei eindringlich vor einer Minderheitsregierung im Bund. Das wäre Irrsinn, sagte er dem "Spiegel". Es sei eine Illusion, zu glauben, die Union könne ihre Mehrheiten mal links, mal rechts suchen.
Die unbequemen Reformen, die notwendig seien, würde eine Minderheitsregierung niemals ins Werk setzen können, sagte Frei. "Die AfD würde eine Minderheitsregierung am Nasenring durch die Manege führen." Ein solches Szenario, so der Fraktionschef, wäre das "Ende für die Union". Sein Fazit: "Das machen wir ganz sicher nicht."
Frei bekannte sich klar zur Koalition mit der SPD. Eine Mehrheit gebe es für die Union nur in dieser Koalition, und all die notwendigen Reformen könne man nur in dieser Konstellation schaffen.
Die unbequemen Reformen, die notwendig seien, würde eine Minderheitsregierung niemals ins Werk setzen können, sagte Frei. "Die AfD würde eine Minderheitsregierung am Nasenring durch die Manege führen." Ein solches Szenario, so der Fraktionschef, wäre das "Ende für die Union". Sein Fazit: "Das machen wir ganz sicher nicht."
Frei bekannte sich klar zur Koalition mit der SPD. Eine Mehrheit gebe es für die Union nur in dieser Koalition, und all die notwendigen Reformen könne man nur in dieser Konstellation schaffen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur