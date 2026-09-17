AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Freiburg, 17. September 2026
AEVIS VICTORIA SA: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 - deutliche Profitabilitätsverbesserung bei Swiss Medical Network - Bereich Hospitality verzeichnet erfreuliche Kennzahlen
AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2026 zurück. Ihre wichtigsten Beteiligungen entwickelten sich gut. Zwei bedeutende Meilensteine prägten die Berichtsperiode der Beteiligungsgesellschaft: der Börsengang von Infracore und die deutliche Verbesserung der Profitabilität von Swiss Medical Network. Auch die Hotelikone MRH Switzerland entwickelte sich stabil und übertraf mit ihrem Ergebnis den leicht rückläufigen Schweizer Hotelmarkt.
NAV pro Aktie bei CHF 26.75
Healthcare: Swiss Medical Network verbessert Profitabilität deutlich
Hospitality: MRH Switzerland übertrifft den leicht rückläufigen Schweizer Markt
Immobilien: Börsengang von Infracore
Das konsolidierte Hotelimmobilienportfolio von Swiss Hotel Properties wies zum Ende des Berichtszeitraums einen Marktwert von CHF 902.8 Mio. auf.
Aktionärsstruktur: wachsendes Interesse an AEVIS
Ausblick
Reporting im Detail
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2400586 17.09.2026 CET/CEST