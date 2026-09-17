Freiburg - Aevis Victoria hat im ersten Halbjahr 2026 mehr verdient. Auch operativ konnte die Beteiligungsgesellschaft zulegen, während der Nettoumsatz nahezu stabil blieb. Der konsolidierte Nettoumsatz stieg um 0,2 Prozent auf 547,0 Millionen Franken, wie die im Gesundheitswesen, in der Hotellerie und im Immobilienbereich tätige Gruppe am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis vor Mieten, Abschreibungen und Restrukturierungskosten (EBITDAR) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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