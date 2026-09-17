von Patrick Gunti Die Mobiliar blickt in ihrem 200. Jubiläumsjahr auf ein starkes erstes Halbjahr zurück: Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, die Prämieneinnahmen sind weiter gestiegen und das Eigenkapital liegt auf Rekordniveau. Doch gleichzeitig verändern Naturgefahren, künstliche Intelligenz und neue gesellschaftliche Erwartungen das Versicherungsgeschäft grundlegend. Im Moneycab-Interview spricht CEO Michèle Rodoni über Wachstum und finanzielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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