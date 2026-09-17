Die Infineon-Aktie ist nach ihrem Rekordhoch deutlich unter Druck geraten. In der laufenden Woche verliert die Halbleiteraktie rund -5% und notiert bei 55,00 €. Gegenüber dem Allzeithoch bei 88,85 € beträgt der Rückgang inzwischen rund -40%. Während das langfristige Chartbild noch konstruktiv wirkt, warnen RSI und MACD vor einer möglichen Ausdehnung der Korrektur. Chartanalyse zur Infineon-Aktie Der Kurs der Infineon-Aktie war im Sommer dynamisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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