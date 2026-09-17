Basel - Der seit Ende 2025 fusionierte Versicherungskonzern Helvetia Baloise hat erstmals ein Halbjahr unter gemeinsamen Dach abgeschlossen. Die Integration der Gruppe sei derweil in vollem Gange und gut auf Kurs. Zum Gesamtkonzern hat die Helvetia Baloise in einer Mitteilung vom Donnerstag einige Pro-Forma-Zahlen publiziert. Der unter anderem um Kosten zur Fusion bereinigte Halbjahresgewinn lag bei 631,6 Millionen Franken gegenüber einem vergleichbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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