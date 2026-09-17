Basel - Wie nehmen wir unsere Umgebung wahr und nach welchen Kriterien bewerten wir sie? Dazu forscht die Philosophin Antonietta Di Giulio. Im Interview erklärt sie, wie unterschiedliche Landschaftsbilder zu Konflikten führen können und wie die Politik diesen begegnen kann. Von Noëmi Kern, Universität Basel Frau Di Giulio, schöne Landschaften beeinflussen mitunter die Wahl des Reiseziels oder des Wochenendprogramms. Was meinen wir eigentlich, wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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