Villigen - Forschende des Paul Scherrer Instituts PSI und der ETH Zürich haben einen intensiven, kalten Strahl aus exotischen Atomen hergestellt. Damit wollen sie eine Grundlage von Einsteins Gravitationstheorie testen - die Universalität des freien Falls. Wirkt die Schwerkraft auf sämtliche Teilchen im Universum gleich oder gibt es Unterschiede zwischen normaler und exotischer Materie? Mit dieser Frage beschäftigen sich Anna Soter und ihr Team an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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