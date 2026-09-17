Das Instrument LGO CA52637P1062 LEOCOR MINING EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 18.09.2026

The instrument LGO CA52637P1062 LEOCOR MINING EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.09.2026 and ex capital adjustment on 18.09.2026



Das Instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 18.09.2026

The instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.09.2026 and ex capital adjustment on 18.09.2026



Das Instrument P6U CA7270533085 PLANET VENTURES NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 18.09.2026

The instrument P6U CA7270533085 PLANET VENTURES NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.09.2026 and ex capital adjustment on 18.09.2026



Das Instrument X4L SE0025198542 B TREASURY CAP. B O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.09.2026

The instrument X4L SE0025198542 B TREASURY CAP. B O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.09.2026





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