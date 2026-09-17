Basel - Die Basler MCH Group hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz trotz einem schwierigen Nahostgeschäft gesteigert. Unter dem Strich wurde der Gewinn mehr als verdreifacht. Der Umsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 12 Prozent auf 248,8 Millionen Franken, wie das Messeunternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn EBITDA stieg auf 34,3 von 18,9 Millionen, der Reingewinn auf 18,6 von 5,3 Millionen. Damit gelang der Gruppe zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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