Berlin - Der SPD-Spitzenkandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Steffen Krach, fordert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, sich öffentlich für eine Vergabe der deutschen Olympiabewerbung an Berlin auszusprechen.
Zwar entscheide nicht die Politik über die Vergabe, sagte Krach den Sendern RTL und ntv, aber es würde schon helfen, wenn es ein klares Bekenntnis vom deutschen Bundeskanzler gebe, dass die Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele 2040 und 2044 in Berlin und den anderen ostdeutschen Bundesländern stattfinden würden.
Der Kanzler solle sich vor der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes am 26. September positionieren, so Krach. Merz könnte sich klar dazu bekennen, dass er den Osten stärke, dass er Berlin stärke und dass nicht das ganze Geld, das von der Bundesebene komme, Richtung München fließe. Es gehe nicht nur um die Hauptstadt, sondern auch um Ostdeutschland.
Zwar entscheide nicht die Politik über die Vergabe, sagte Krach den Sendern RTL und ntv, aber es würde schon helfen, wenn es ein klares Bekenntnis vom deutschen Bundeskanzler gebe, dass die Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele 2040 und 2044 in Berlin und den anderen ostdeutschen Bundesländern stattfinden würden.
Der Kanzler solle sich vor der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes am 26. September positionieren, so Krach. Merz könnte sich klar dazu bekennen, dass er den Osten stärke, dass er Berlin stärke und dass nicht das ganze Geld, das von der Bundesebene komme, Richtung München fließe. Es gehe nicht nur um die Hauptstadt, sondern auch um Ostdeutschland.
© 2026 dts Nachrichtenagentur