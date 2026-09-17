Berlin - Der SPD-Spitzenkandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Steffen Krach, hat einen Rücktritt als Landeschef seiner Partei auch bei einem schlechten Wahlergebnis ausgeschlossen. Er sei vor vier Monaten mit 95 Prozent zum Landesvorsitzenden gewählt worden, sagte Krach den Sendern RTL und ntv. "Und deswegen werde ich diesen Job natürlich auch weiterführen."



Krach wollte sich nicht darauf festlegen, dass seine Partei nach der Wahl am Sonntag in jedem Fall weiterregieren wird. Zwar gebe es angesichts der Umfragezahlen keine Koalition ohne die SPD. "Aber wenn es so kommt, wie die Umfragen sagen, dann ist der Regierungsauftrag auch erst mal bei anderen Parteien."



Man werde nach dem Wahltag im Landesvorstand in Ruhe darüber beraten, welche Konstellation möglich sei. "Wir als Sozialdemokratie machen unsere Entscheidung davon abhängig, mit wem wir die besten Inhalte für Berlin umsetzen können."





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