München - Nachdem die Preise an deutschen Tankstellen für Super E10 bereits mehrere Tage in Folge immer neue Rekordwerte erreicht haben, ist jetzt auch der Dieselpreis auf ein neues Allzeithoch gestiegen.
Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf den ADAC berichten, kostete ein Liter Diesel am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,453 Euro und damit so viel wie noch nie zuvor. Super E10 hatte am Vortag einen neuen Höchstwert von 2,300 Euro pro Liter erreicht.
Die hohen Preise hängen weiterhin vor allem mit dem vor dem Hintergrund des Kriegs im Nahen Osten deutlich gestiegenen Ölpreis zusammen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuletzt Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise angekündigt - einen Zeitrahmen sowie konkrete Instrumente ließ er aber offen.
Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf den ADAC berichten, kostete ein Liter Diesel am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,453 Euro und damit so viel wie noch nie zuvor. Super E10 hatte am Vortag einen neuen Höchstwert von 2,300 Euro pro Liter erreicht.
Die hohen Preise hängen weiterhin vor allem mit dem vor dem Hintergrund des Kriegs im Nahen Osten deutlich gestiegenen Ölpreis zusammen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuletzt Maßnahmen gegen die hohen Spritpreise angekündigt - einen Zeitrahmen sowie konkrete Instrumente ließ er aber offen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur