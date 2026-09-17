Bern - Die Schweizer Exporte sind im August nach einem sehr starken Vormonat regelrecht eingebrochen. Schuld daran war tiefere Ausfuhren der Chemie- und Pharmabranche. Bei der restlichen Industrie ging es zum Teil deutlich aufwärts. Insgesamt sanken die Schweizer Exporte im August 2026 saisonbereinigt zum Vormonat nominal um 17,2 Prozent auf 23,05 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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