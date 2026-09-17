Bei Nvidia war in den vergangenen Tagen ordentlich Unruhe drin. Die neue Debatte über ein langsameres KI-Tempo hat Chipwerte kräftig durchgeschüttelt, gleichzeitig bleibt der Blick der Analysten erstaunlich positiv. Goldman Sachs sieht die Aktie weiter deutlich höher und auch andere Häuser bleiben bullish. Dazu kommt eine neue Meldung rund um Apple, die für Nvidia ziemlich gut zur eigenen Strategie passt. Nach dem KI-Schock bleibt Wall Street überraschend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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