Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.720 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Hochtief und Rheinmetall, am Ende Symrise, Infineon und Brenntag.



"Auf die Fed gestern folgt heute die Bank of England", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Und anders als EZB und Fed werde die britische Zentralbank ihren Leitzins wohl konstant halten. "Wichtiger als die Entscheidung an sich ist heute der geldpolitische Ausblick. Die Börsen rechnen, dass auch die Bank of England auf einen Erhöhungskurs einschwenken wird", so Altmann. "Nach der aktuellen Meinung der Börse könnte dieser im November oder Dezember beginnen und den Leitzins bis zum Ende des kommenden Jahres von aktuell 3,75 Prozent auf bis zu 4,5 Prozent anheben."



Beim Dax suchten Anleger weiterhin nach Orientierung, fügte der Analyst hinzu. Die zukünftige Richtung erscheine vollkommen offen. "Der Dax wird aktuell von geld- und geopolitischen Entwicklungen getrieben. Ein Eigenleben kann der deutsche Leitindex in diesem Umfeld nicht aufbauen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1477 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8713 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 103,90 US-Dollar; das waren 198 Cent oder 1,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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