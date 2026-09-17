Auf der aktuell stattfindenden Messe "Solar & Storage Live Zurich" stellt Ecoflow neben neuen Produkten auch erweiterte Unterstützungsangebote für Installateure und Anlagenbetreiber in der Schweiz vor. Nach Angaben des Unternehmens erhalten Fachpartner künftig zusätzliche Möglichkeiten zur Fernüberwachung und Fehlerdiagnose installierter Systeme. Über die App von Ecoflow sollen sich Anlagenzustände überprüfen und mögliche Störungen schneller identifizieren lassen, ohne dass ein Vor-Ort-Termin nötig sei. Ergänzend richtet das Unternehmen eine Schweizer Service-Hotline ein. Auch ein Support-Portal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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