NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Die im Vorfeld des Kapitalmarkttags kommunizierten Pläne und aktualisierten Finanzziele entsprächen den Erwartungen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Es fehle allerdings ein klarer Zeitrahmen, was enttäuschen könnte. Dies gelte auch für das Fehlen wesentlicher struktureller Neuerungen im Bereich Solar-Polysilizium./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000WCH8881
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST
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