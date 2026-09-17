Biel - Die Schweizer Uhrenexporte sind im August gestiegen. Damit geht der Steigflug weiter. Allerdings hatte der diesjährige August einen Arbeitstag mehr als der August 2025. Insgesamt stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 1,79 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. Im Juli hatten sie mit einem Plus von 9,6 Prozent noch einen Hauch stärker zugelegt. Damit sind die Uhrenexporte seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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