Bern - Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich laut den Ökonomen des Bundes deutlich besser entwickeln als bislang erwartet. Sie heben daher ihre Prognose deutlich an. Für 2026 prognostiziert die Expertengruppe des Bundes neu ein Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP, sporteventbereinigt) von 1,7 Prozent nach bislang 0,9 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Die Prognose für 2027 von 1,6 Prozent wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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