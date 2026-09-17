Frankfurt am Main - Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp geht mit einem XXL-Kader in seine ersten Spiele an der Seitenlinie der Nationalmannschaft.



Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, umfasst der Kader für die ersten beiden Spiele am 24. September in den Niederlanden und am 27. September gegen Griechenland zunächst 24 Spieler. Für die Partie gegen Serbien am 1. Oktober und das Rückspiel in Griechenland am 4. Oktober stoßen 20 weitere Spieler zum Team, während ein Großteil der Spieler des Aufgebots für die ersten beiden Spiele wieder zu den Vereinen abreist.



Die Aufteilung der Spieler auf zwei separate Kader zeigt Klopps strategischen Ansatz, möglichst viele Talente zu sichten und zu bewerten. "Ich war in den letzten vier Wochen viel unterwegs und habe viele Spieler persönlich gesehen", sagte Klopp. "Ich war elf Jahre aus der Bundesliga weg, macht einen großen Unterschied, dass man einen Fußballer auch mal live sieht."



Im ersten Kader werden im Tor Finn Dahmen, Alexander Nübel und Marc-André ter Stegen dabei sein. In der Abwehr sind es Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu und Josha Vagnoman, im Mittelfeld Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade und Anton Stach sowie im Sturm Younes Ebnoutalib und Kai Havertz.



Im zweiten Kader sind dann Noah Atubolu, Finn Dahmen und Jonas Urbig für die Torhüterposition nominiert. In der Abwehr sind es Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum und Malick Thiaw, im Mittelfeld Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant und Florian Wirtz sowie im Angriff Jonathan Burkardt und Nick Woltemade.





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