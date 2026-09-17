Seit 1986 kalibriert das Fraunhofer ISE Solarzellen, seit 1991 auch Photovoltaikmodule. Zum 40-jährigen Jubiläum bilanziert das Institut die Wirkungsgradentwicklung verschiedener PV-Technologien. Das CalLab des Fraunhofer ISE hat in vier Jahrzehnten die Leistung Tausender Solarzellen und PV-Module kalibriert. Nach Angaben des Instituts bestätigte das Labor dabei 152 Wirkungsgradrekorde. Davon entfielen 86 auf Solarzellen und 66 auf Module. Grundlage der Auswertung sind die Ausgaben 1 bis 68 der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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