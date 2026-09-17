Canada Investment Summit: Atlas Salt präsentiert Great Atlantic Salt-Projekt auf exklusivem Regierungsgipfel!

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Atlas Salt rückt beim Canada Investment Summit ins Blickfeld institutioneller Kapitalgeber: Über 300 Mio. CAD Finanzierungsinteresse stärken den Weg zur Baufinanzierung von Great Atlantic Salt.

Atlas Salt (TSXV: SALT; OTCQX: SALQF; FSE: 9D00) rückt mit dem Great Atlantic Salt Project immer stärker in den Blickpunkt internationaler Kapitalgeber. Auf direkte Einladung der kanadischen Regierung sowie der Pensionsfonds PSP und CPP Investments präsentierte das Unternehmen Mitte September sein Vorzeigeprojekt auf dem ersten Canada Investment Summit in Toronto. Für Atlas Salt ist die Aufnahme in den offiziellen Prospectus dieses Gipfels kein bloßer PR-Erfolg, sondern ein potenzieller, weiterer Katalysator für die laufende Finanzierung der ersten neuen nordamerikanischen Salzmine seit fast 30 Jahren.

Institutionelle Sichtbarkeit auf höchster Ebene

Der in Partnerschaft mit dem kanadischen Premierminister ausgerichtete Summit brachte globale institutionelle Investoren, Infrastrukturfonds und Kreditgeber zusammen, um gezielt privates Kapital für strategisch wichtige kanadische Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Dass die Regierung von Newfoundland and Labrador das Great Atlantic Salt Project explizit für dieses Forum nominiert hat, unterstreicht den hohen nationalen Stellenwert des Vorhabens.

Für Atlas Salt bietet diese Bühne die ideale Gelegenheit, das Profil des Projekts weiter zu schärfen. Die Mine soll langfristig lukrative Märkte in Ostkanada und dem Nordosten der USA beliefern - eine Region, die stark auf Salzimporte angewiesen ist. Die enorme Ressourcenbasis sowie die unmittelbare Nähe zu einem Tiefseehafen bieten hier entscheidende Logistik- und Kostenvorteile.

Die Baufinanzierung im Fokus

Die erhöhte institutionelle Wahrnehmung kommt für Atlas Salt zum perfekten Zeitpunkt. Das Unternehmen arbeitet aktuell unter Hochdruck am finalen Finanzierungspaket für den Bau der Mine. Die Ausgangslage ist stark: Atlas Salt verzeichnete zuletzt unverbindliche Finanzierungsinteressen in Höhe von über 300 Millionen CAD. Darunter befinden sich strategische Schwergewichte wie die kanadische Exportkreditagentur (EDC) mit bis zu 150 Mio. CAD sowie der Bergbauausrüster Sandvik.

Zwar brachte der Summit noch keine neuen technischen Updates oder verbindlichen Abschlüsse, doch er festigt den Zugang zu exakt jenem langfristigen Kapital, das für ein Infrastrukturprojekt dieser Größenordnung benötigt wird. Wie CEO Nolan Peterson betonte, sendet die starke inländische Unterstützung ein klares Signal an Investoren weltweit. Die eigentliche Bewährungsprobe steht nun bevor: Die Umwandlung der massiven Sichtbarkeit und der Interessensbekundungen in bindende Finanzierungsverträge.

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