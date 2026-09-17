Unterföhring (ots) -Kommenden Sonntagabend völlig überraschend 100.000 Euro live im Fernsehen gewinnen? Möglich! Denn in dieser Show kann jeder in kürzester Zeit vom Zuschauer zum Kandidaten werden. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind ab Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben wieder in ganz Deutschland unterwegs und spielen live "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)".Ihr mobiles Quiz-Zelt schlagen Joko & Klaas auch in den neuen Folgen wieder an den unterschiedlichsten und unmöglichsten Orten Deutschlands auf. Wo genau? Das wissen bis zum Start der Live-Show nur die Locationscouts Winterscheidt und Heufer-Umlauf. Jeder aus dem Umkreis kann dann am sehr guten Quiz teilnehmen und die hohe Gewinnsumme mit nach Hause nehmen."Beliebteste Familienshow": Publikumsvoting für den Blauen Panther 2026Eine sehr gute Wahl: "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ist in diesem Jahr für den TV- und Streaming-Award Blauer Panther in der Kategorie "Beliebteste Familienshow" nominiert. Bis zum 4. Oktober 2026 kann jeder auf blauerpanther.com/Publikumsvotingfür ESGQ abstimmen und Tickets für die Preisverleihung gewinnen.Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - vier Folgen, ab Sonntag, 20. September 2026, um 20:15 Uhr live auf ProSieben oder streamen auf JoynPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6353759