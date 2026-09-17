Gablitz (www.fondscheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe einen Open End Exchange Traded Commodity (ETC) (ISIN DE000PS7GXXX/ WKN PS7G0L) der BNP Paribas bezogen auf Gold vor.Habe Gold die Sommerschwäche abgeschüttelt? Im August sei der Preis um 13,3% auf 4.563 USD je Feinunze gestiegen - der drittstärkste Monatsgewinn seit 25 Jahren. Rückenwind sei von einem schwächeren USD, politischen und fiskalischen Sorgen sowie der Rückkehr der Anleger gekommen. Weltweit seien 18 Mrd. USD in Gold-ETFs geflossen; deren Bestände hätten um 121 Tonnen auf den Rekordwert von 4.189 Tonnen zugelegt. Die Rally ruhe auf mehreren Säulen: Neben physisch besicherten Fonds/ETFs hätten Anleger ihre Positionen am Terminmarkt ausgebaut, die Nachfrage nach Calls signalisiere Optimismus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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