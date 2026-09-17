Zürich - Crédit Agricole next bank (CA next bank) nimmt nach einer Pilotphase als erste Bank in der Schweiz die neue Mobile-Banking-Lösung von Avaloq in Betrieb. Die in einem skalierbaren Software-as-a-Service-Modell (SaaS) bereitgestellte App bietet Kundinnen und Kunden ein sicheres und intuitives Banking auf ihren Mobilgeräten. Nebst dem Ausbau ihres digitalen Self-Service-Angebots ermöglicht die neue Lösung auch die schnellere Einführung künftiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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