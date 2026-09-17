Die Commerzbank-Aktie notiert bei rund 41,45 € und damit trotz des jüngsten Rücksetzers nicht weit vom Rekordhoch entfernt. Operativ läuft es hervorragend: CEO Bettina Orlopp bekräftigte auf einer Barclays-Konferenz nicht nur die Jahresziele, sondern stellte für 2027 zusätzlichen Rückenwind beim Zinsüberschuss in Aussicht. Gleichzeitig zeigt der Analystenkonsens, dass die hohen Erwartungen inzwischen größtenteils im Kurs angekommen sind. Der Zinsüberschuss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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