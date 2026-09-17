FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 420 (455) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 440 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 750 (680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2980 (2800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THE BEAUTY TECH GROUP PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS ALFA FINANCIAL SOFTWARE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 260 PENCE - BERENBERG STARTS OCADO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 330 PENCE - BOFA CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 82 (96) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 800 (720) PENCE - 'BUY' - BOFA REINITIATES LEGAL & GENERAL WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 310 PENCE - BOFA REINITIATES M&G WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 345 PENCE - BOFA REINITIATES STANDARD LIFE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 970 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 350 (390) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 300 (260) PENCE - GOLDMAN CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 470 (490) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MAN GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 365 (335) PENCE
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