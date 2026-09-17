18 Kreditinstitute aus dem Finanzierungsbeirat des Bundesverbands WindEnergie (BWE) haben sich mit einem Brief an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller gewandt. Sie warnen, dass EEG-Novelle 2027, Netzanschlusspaket und AgNes-Prozess gleichzeitig Kosten, Erlöse und Netzzugang von Windenergieprojekten verändern und damit die Planungssicherheit für Investitionen gefährden könnten. Kreditgeber sehen Planungssicherheit gefährdetDie Banken begründen ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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