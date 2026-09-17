Nachdem Grizzly Research eine Short-Position auf die Raiffeisen Bank International (RBI) bekannt gegeben hat rutschte die Aktie heute stark ins Minus. Der Hintergrund: Grizzly erhebt in einem Bericht schwere Vorwürfe rund um das Russland-Geschäft der Bank. Unter anderem spricht der Shortseller laut Reuters (hier lesen) von einer bislang unbekannten Abhängigkeit vom Russland-Geschäft und wirft Fragen zur möglichen Umgehung von Sanktionen auf. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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