Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag mit einer freundlichen Eröffnung seine bislang positive Tendenz in dieser Woche fort. Hauptthema am Markt bleibt die US-Zinspolitik, nachdem die Notenbank Fed am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben hat. Wie es im Handel heisst, sorgt vor allem die Geschlossenheit innerhalb des Fed bei Investoren für Erleichterung. «Damit dürften die zuletzt am Markt aufgekommenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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