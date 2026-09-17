St. Gallen - Die Lage des Schweizer Vorsorgesystems hat sich laut dem neusten Vorsorgebarometer von Raiffeisen weiter verbessert. Zu verdanken ist dies vor allem der besseren finanziellen Situation insbesondere der Pensionskassen, aber auch einer höheren Sparquote in der Bevölkerung. «Diese Faktoren führten zu einer deutlichen Aufhellung bei den ökonomischen Verhältnissen der Vorsorgesysteme», sagte Jürg Portmann, Co-Leiter des Instituts Risk & Insurance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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