(neu: Kurs, Experten)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Wacker Chemie haben am Donnerstag mit Kursverlusten auf Mittelfristziele des Spezialchemiekonzerns reagiert. Zuletzt fielen sie um 3,1 Prozent auf 85,95 Euro, nachdem sie im vorbörslichen Handel noch zugelegt hatten. Damit setzten sie ihre Talfahrt seit Anfang September fort. Für 2026 ist die Kursbilanz mit einem Plus von 24 Prozent aber immer noch überdurchschnittlich gut.

Angesichts der weltwirtschaftlichen Lage verabschiedet sich Wacker Chemie von seinen Zielen für die kommenden Jahre. Von einem Umsatz von rund 10 Milliarden Euro im Jahr 2030 ist keine Rede mehr. Die operative Marge (Ebitda) soll statt mehr als 20 Prozent nur noch etwa 15 Prozent erreichen. Dafür nannte Wacker-Chef Christian Hartel nicht einmal mehr ein konkretes Zieljahr.

Die zum Kapitalmarkttag kommunizierten Pläne und Finanzziele entsprächen den Erwartungen, kommentierte JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi. Enttäuschen könnte allerdings das Fehlen wesentlicher struktureller Neuerungen im Bereich Solar-Polysilizium.

Im frühen Handel war noch abgewogen worden, ob die Mittelfristziele stärker wiegen oder Aussagen zum Verlauf des dritten Quartals. Marcus Dunford-Castro vom Analysehaus Jefferies geht davon aus, dass das operative Ergebnis in diesem Quartal über den Markterwartungen liegen wird. Auf längere Sicht bestünden nun aber nur noch Ambitionen ohne konkreten Zeitrahmen anstelle bisher konkreter Ziele./edh/tih/jha/