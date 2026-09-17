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WKN: 930124 | ISIN: US6821891057 | Ticker-Symbol: XS4
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17.09.26 | 12:57
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HOCHTIEF
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SIEMENS ENERGY AG141,40+3,12 %
STMICROELECTRONICS NV42,505+1,32 %
TEXAS INSTRUMENTS INC229,10+0,79 %
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