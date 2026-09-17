Die Siemens Energy-Aktie zeigt am Donnerstag wieder Stärke und setzt sich zeitweise an die DAX-Spitze. Damit bestätigt sich bislang die in meiner Analyse aus der Vorwoche skizzierte Idee, dass die Unterstützungszone zwischen 136,30 und 133,30 € für einen bullischen Konter interessant werden könnte. Nach dem jüngsten Test dieser Region arbeitet sich der Kurs inzwischen wieder bis rund 140 € vor. Noch fehlt allerdings der eigentliche Befreiungsschlag. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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