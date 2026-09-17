Folgende Geschaefte in der ISIN DE0007037129, Wertpapier-Name: RWE AG INH O.N., wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE0007037129 17.09.2026 08:20:50 38.582 70,28 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:22:58 165.623 70,00 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:03 20.334 70,00 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:04 3.800 70,06 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:06 20.334 70,04 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:08 1.149 70,04 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:11 70 70,04 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE0007037129 17.09.2026 08:20:50 38.582 70,28 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:22:58 165.623 70,00 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:03 20.334 70,00 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:04 3.800 70,06 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:06 20.334 70,04 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:08 1.149 70,04 EUR
DE0007037129 17.09.2026 08:23:11 70 70,04 EUR
© 2026 Xetra Newsboard