EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro Finance GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Covestro Finance GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026
Ort: https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.09.2026
Ort: https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/
17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro Finance GmbH
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|LEI Code:
|529900G8OEFEN6314067
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2400998 17.09.2026 CET/CEST