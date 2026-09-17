Auf dem Münchner Oktoberfest sollen drei Batteriegroßspeicher Lastspitzen in zwei Festzelten abfangen. Sie ergänzen die begrenzte Anschlussleistung, wenn der Strombedarf besonders hoch ist. MP Elektrotechnik führt Stromausfälle auf Überlastungen zurückLaut MP Elektrotechnik stellen viele Wirte seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von Gas- auf Elektrogeräte um. Auch strengere städtische Abgasvorgaben trügen zu dieser Entwicklung bei. Hinzu kommen leistungsstarke Heizstrahler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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