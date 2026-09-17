München (ots) -mgm technology partners und IONOS CLOUD bündeln ihre Stärken für die öffentliche Verwaltung. Die strategische Partnerschaft verbindet A12-Fachanwendungen mit der souveränen Cloud-Infrastruktur von IONOS CLOUD - beides deutsche Anbieter ohne außereuropäische Abhängigkeiten. Ziel ist die "A12 Public Sector Plattform" als gemeinsam vermarktetes Ende-zu-Ende-Angebot für souveräne Verwaltungsdigitalisierung. Den Einstieg bildet eine gehostete A12 AI Low Code-Entwicklungsumgebung auf der IONOS Cloud. Erste produktive Anwendungen sind für Ende 2026 geplant.Cloud-Ressourcen und Anwendungsplattform sind von Beginn an aufeinander abgestimmt und stammen von deutschen Anbietern, so dass Verwaltungen diese aus einer Hand beschaffen und nutzen können. Zentrale Bestandteile der A12-Plattform sind unter der Open Source-Lizenz EUPL 1.2 veröffentlicht; der vergabefreie Bezug ist als DVC-konformer Service über den Marktplatz Deutschland Digital (MDD) geplant.Woran digitale Souveränität oft scheitertIn Beschaffungsverfahren wird Souveränität oft noch nicht konsequent durchdacht: Behörden vergeben Infrastruktur und Fachanwendung getrennt. Reißt die Lieferkette an einer Stelle, etwa, weil die Cloud-Infrastruktur ausländischem Recht unterliegt oder die Software proprietär ist, verliert die Behörde die Kontrolle, die sie angestrebt hat. "Verwaltungen brauchen keine abstrakten Plattformversprechen, sondern fertige Fachverfahren, die sich schnell anpassen und nachnutzen lassen. Genau das ermöglicht A12: modellbasierte Entwicklung, die komplexe Prozesse beherrschbar macht und schnell auf einer Infrastruktur bereitgestellt und betrieben werden kann, und die digitale Souveränität nicht nur verspricht, sondern durchgängig sicherstellt", so Hamarz Mehmanesh, Geschäftsführer von mgm technology partners.A12 Public Sector Plattform: Zugeschnitten auf die VerwaltungKern der Zusammenarbeit von mgm und IONOS CLOUD ist die A12 Public Sector Plattform (A12 PSP), ein Ende-zu-Ende-Digitalisierungsangebot für den öffentlichen Sektor - basierend auf A12. Die Plattform bündelt Komponenten und Schnittstellen, die Verwaltungen regelmäßig brauchen, z.B. BundID, FIT-Connect oder NOOTS und bindet neue oder bestehende Fachverfahren, Basisdienste und Register über offene Standards an, ohne sie zu ersetzen. Vorhandene Systeme bleiben in Betrieb. Erste produktive Anwendungen sind für Ende 2026 geplant.Für die Verwaltung bedeutet das kürzere Wege von der Beschaffung zum laufenden Fachverfahren und klare Verantwortlichkeiten. Gewahrt bleibt dabei die volle Anschlussfähigkeit an den Deutschland-Stack und die Deutsche Verwaltungscloud, in der Low Code und Prozess-Automatisierung bereits als Bausteine vorgesehen sind.Die Vorarbeit ist geleistet: mgm hat zentrale Bestandteile der A12 AI Low Code Plattform im Mai 2026 auf openCode veröffentlicht. A12 ist beispielsweise das technische Rückgrat von ELSTER, löst in Schleswig-Holstein mehr als 100 Microsoft Access-basierte Fachverfahren ab oder bildet die bundesweite Basis für das OZG-Portal der Steuerberaterkammern.Erster Meilenstein: Gehostete Low Code-EntwicklungsumgebungDen ersten Einstieg bildet eine gehostete Low Code-Entwicklungs- und Testumgebung auf Basis von A12, betrieben auf der IONOS Cloud. Verwaltungen modellieren und erproben dort Fachverfahren und überführen sie anschließend in den produktiven Betrieb - auf Wunsch ohne eigenen Infrastrukturaufbau und ohne Technologiewechsel. Betrieben wird die nach ISO 27001 zertifizierte Plattform auf Basis von BSI IT-Grundschutz und mit BSI-C5-Testat."Digitale Souveränität muss gerade im öffentlichen Sektor auf jeder Ebene belegbar sein: mit Zertifikaten, offenen Standards und nachvollziehbaren Prozessen. IONOS CLOUD liefert genau das. In Kombination mit A12 Low Code und der A12 Public Sector Plattform erhalten Behörden Funktionalität und Kontrolle aus einer Hand", erklärt Claudio Serrano, Global Senior Vice President Cloud Sales bei IONOS CLOUD.Nächste Schrittemgm und IONOS CLOUD bauen ihre Zusammenarbeit entlang gemeinsamer Referenz- und Pilotvorhaben weiter aus. Auf Basis der IONOS Cloud entsteht derzeit eine Betriebsplattform für die Deutsche Verwaltungscloud (DVC), mgm prüft bereits die Teilnahme am Friendly User Test. Sobald die A12 Public Sector Plattform als DVC-konformer Service zugelassen ist, wird sie über den Marktplatz Deutschland Digital beschaffbar sein. Darüber hinaus sind weitere gemeinsame Vorhaben in Vorbereitung, unter anderem zu KI-gestützter Softwareentwicklung.Weitere Informationen:- Webseite IONOS CLOUD: https://cloud.ionos.de/- Website A12: www.a12.ai und speziell für Public Sector: https://a12.ai/public-sectorÜber mgm technology partners GmbHAls international tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in München unterstützt mgm technology partners GmbH seit über drei Jahrzehnten Kunden dabei, komplexe Enterprise-IT-Projekte erfolgreich umzusetzen. Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce/Retail, Industrieversicherungen sowie die öffentliche Verwaltung setzen dabei auf das integrierte Dienstleistungsportfolio und die A12 AI Low Code Plattform. Auf Basis modellgetriebener Softwareentwicklung entstehen so sichere, nachhaltige und langfristig wartbare Enterprise-Lösungen - von der Konzeption bis zur erfolgreichen Implementierung.Digitale Souveränität bildet dabei einen zentralen Schwerpunkt. In A12-Projekten legt mgm mit offenen Standards und Schnittstellen, modularen Architekturen und transparenten Entwicklungsprozessen die Grundlage dafür, dass der Staat seine digitalen Kernfunktionen selbstbestimmt digitalisieren, steuern und weiterentwickeln kann - wie zum Beispiel in der deutschen Steuerverwaltung und bei ELSTER.Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen an 19 internationalen Standorten.Weitere Informationen unter: www.mgm-tp.comÜber A12A12 ist die Entwicklungsplattform von mgm technology partners für die nachhaltige Entwicklung komplexer Enterprise-Anwendungen "Made in Germany". Auf Basis modellbasierten Software Engineerings verbindet A12 Low-Code-Ansätze mit professioneller Softwareentwicklung und unterstützt die Integration komplexer IT-Landschaften sowie den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dabei verbindet mgm technologische Exzellenz mit umfassender Software-Engineering-Kompetenz und stellt Kunden nicht nur eine Plattform, sondern ein durchgängiges Entwicklungs- und Delivery-Ökosystem zur Verfügung - inklusive Security, Qualitätssicherung, Deployment und Betrieb. A12 ist die größte deutsche Low Code-Plattform - und seit Mai 2026 als Open Source unter EUPL 1.2 verfügbar.Weitere Informationen unter: https://www.a12.aiÜber IONOSIONOS CLOUD ist ein souveräner europäischer Anbieter von Cloud-Infrastruktur für Unternehmen jeder Größe sowie für den öffentlichen Sektor. Als Spezialist für effiziente und skalierbare Cloud-Services bietet IONOS CLOUD Infrastructure as a Service (IaaS), Compute- und Storage-Dienste, Backup-Lösungen und Platform as a Service (PaaS) sowie eine Groupware-Plattform und einen multimodalen KI-Hub mit vielen leistungsstarken Modellen. Die selbst entwickelte Cloud-Plattform läuft verteilt auf 11 Rechenzentren in Europa.IONOS CLOUD bietet sicheren Datenschutz, 100-prozentige DSGVO-Konformität und wird regelmäßig staatlich geprüft und zertifiziert. Mit Hauptsitz in Deutschland betreibt IONOS CLOUD alle Dienste unter deutscher Jurisdiktion. Somit sind digitale Souveränität und maximale Rechtssicherheit vollständig gewährleistet.Pressekontakt:mgm technology partners GmbHNadine KneschkeUnternehmenskommunikationnadine.kneschke@mgm-tp.comOriginal-Content von: mgm technology partners GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144608/6354013