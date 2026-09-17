Köln (ots) -Die zwei neuen Dyson Saugroboter nehmen Staub, Schmutz und Ablagerungen auf allen Bodenarten auf und reinigen bis in jede Ecke- Reuleaux-Dreieck-Pads: Präzisionsgefertigt mit einer konstanten Breite, reinigen sie bis in jede Ecke und entlang jeder Kante.- Ausfahrbare Seitenbürsten mit Anti-Tangle-Design: Sie reichen bis in alle Ecken und an Kanten heran und verhindern gleichzeitig, dass sich Haare verheddern - für eine zuverlässige Aufnahme von langen Haaren und Tierhaaren auch an schwer zugänglichen Stellen.- Neues Dyson Twin-capture-System: Ein zweistufiger Aufnahmeprozess fegt größere Ablagerungen zusammen und löst feinen, eingebetteten Staub - für eine gründliche Aufnahme von Staub, Schmutz und Ablagerungen bei jedem Durchgang.- Akustische Piezo-Sensorik und Bodenerkennungstechnologie: Sie erkennen die Staubmenge und Bodenart in Echtzeit und passen Saugkraft sowie Reinigungsverhalten automatisch an - für eine optimale Reinigung auf allen Bodenarten[1].- Hygienische, beutellose Zyklon-Ladestation: Sie entleert, reinigt, befüllt und lädt den Roboter nach jeder Reinigung automatisch wieder auf.Dyson stellt zwei neue Saugroboter vor - den Dyson R1 Nurovi Dry und den Dyson R2 Nurovi Wash+Dry. Beide wurden für eine kraftvolle, effiziente und präzise Reinigung auf allen Bodenarten entwickelt. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Sensorik, intelligenter Software und Dysons Kerntechnologien passen sich beide Saugroboter an die jeweilige Wohnumgebung an und sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis - von feinem Staub bis zu größeren Ablagerungen und bis in jede Ecke und Kante im Zuhause."Bei der Roboterreinigung geht es nicht nur um Saugkraft - entscheidend ist, wie das gesamte System zusammenspielt, um im Zuhause eine echte Leistung zu erzielen. Mit den Dyson Nurovi Robotern haben wir alles von Grund auf neu gedacht: von der Art, wie Schmutz aufgenommen wird, über die Reinigung von Kanten und Ecken, bis hin zu der Art, wie der Roboter seine Umgebung erkennt und sich daran anpasst. Das Ergebnis ist eine Roboter-Reihe, die intelligent, präzise und wirkungsvoll auf allen Bodenarten reinigt." - Jake Dyson, Chief EngineerNeue Reuleaux-Dreieck-Pads reinigen bis in jede EckeViele Wischroboter setzen auf runde Wischpads, die beim Reinigen von Ecken Lücken lassen. Inspiriert vom Reuleaux-Dreieck - einer gerundeten Form aus drei Kreisbögen - behalten die neuen Dyson Reuleaux-Dreieck-Pads eine konstante Breite: Sie bewegen sich geschmeidig wie ein Kreis, während ihre Eckpunkte bis in jeden Winkel reichen.In Kombination mit einem präzisen, exzentrischen Bewegungsmuster maximiert der Dyson R2 Nurovi Wash+Dry den Kontakt mit Kanten und Ecken - für eine gründliche Abdeckung bis direkt an die Wand.Zwei Saugsysteme: Neues Dyson Twin-capture-System für eine bessere AufnahmeleistungDie Aufnahmeleistung eines Roboters ergibt sich aus mehreren Faktoren - nicht nur aus der Saugkraft. Auch die Bodendüse und ihr Zusammenspiel mit Staub und Schmutz spielen eine entscheidende Rolle für das Aufnahmepotenzial. Größere Ablagerungen sind schwerer und benötigen mehr Kehrkraft, während feiner Staub eine starke, gleichmäßige und ununterbrochene Saugkraft braucht, um zuverlässig aufgenommen zu werden.Dysons neues Twin-Capture-System löst diese Herausforderung, indem es die Aufgabe aufteilt: Die Borsten der Bürstenwalze kehren größere Ablagerungen mechanisch direkt in den Roboter, wodurch weniger Saugkraft benötigt wird, während der Saugmotor sich auf feinen Staub und kleinere Partikel konzentriert. Durch die Kombination aus mechanischer Aufnahme und gezielter, kraftvoller Saugleistung sorgt das neue Twin-Capture-System für eine effiziente und gleichmäßige Reinigungsleistung - unabhängig von der Art der Verschmutzung.Bessere Kantenreinigung, weniger Wartung: Neue, ausfahrbare Seitenbürsten verhindern das Verheddern von HaarenDie meisten Seitenbürsten von Robotern schleudern Staub und Schmutz in den Luftstrom. Das kann Schmutz eher verteilen als aufnehmen. Zudem führt das Design herkömmlicher Bürsten häufig zu verheddernden Haaren im Aufsatz, die regelmäßige Wartung erfordern. Dysons Ingenieur*innen haben deshalb Struktur und Funktion der Seitenbürsten neu gedacht.Das Ergebnis ist ein neu konzipiertes System mit präzisem Anstellwinkel und einem webartigen Verbindungselement, das Druck und Richtung der Bürsten aktiv steuert. Staub und Schmutz werden kontrolliert und effizient in den Luftstrom geleitet, sodass sich Haare seltener um die Borsten verheddern. Zudem fahren die Seitenbürsten weiter aus, um näher an Wände und in Ecken zu reichen und so auch in den Ecken zu reinigen.Automatisiert in den neuesten Saugrobotern: Dysons KerntechnologienDie neuen Roboter übertragen Dysons Kerntechnologien aus den kabellosen Staubsaugern in ein intelligentes, autonomes Format. Die akustische Staubsensorik, angetrieben durch einen Piezo-Sensor, erkennt die Staubmenge zählt und misst Partikel in Echtzeit und erhöht automatisch die Saugkraft - für Leistung genau dann, wenn sie am meisten gebraucht wird.Die beutellose Ladestation ist mit acht starken Dyson-Zyklonen ausgestattet, die trockenen Schmutz nach jeder Reinigung[2] hygienisch entleeren und bis zu 90 Tage an trockenem Abfall in einem versiegelten, hygienischen System speichern. So verliert der Roboter keine Saugkraft und liefert bei jeder Reinigung eine optimale Leistung.Beim Dyson R2 Nurovi Wash+Dry wäscht die Ladestation zudem die Reuleaux-Dreieck-Wischpads nach jeder Reinigung automatisch mit 75 °C heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit 45 °C heißer Luft, um Schimmel- und Geruchsbildung zu verhindern.Vernetzte Steuerung und individuelle AnpassungDie MyDyson App steht im Zentrum des Roboter-Erlebnisses und gibt Nutzer*innen volle Kontrolle und Transparenz über die Reinigung. Über die App lassen sich personalisierte Reinigungspläne erstellen, bestimmte Zonen festlegen, die Reinigungsleistung in Echtzeit verfolgen und Reinigungsmodi passend zum eigenen Zuhause anpassen. Zudem liefert die App datenbasierte Einblicke und zeigt nach jeder Reinigung genau, welche Bereiche abgedeckt wurden und wie die Reinigung abgelaufen ist.Direkt bei Dyson kaufen und von kostenlosem Concierge-Service profitierenIn Deutschland steht ein virtueller Dyson Concierge-Service nach Terminvereinbarung zur Verfügung. Dyson unterstützt Besitzer*innen des Dyson R1 Nurovi Dry und des R2 Nurovi Wash+Dry per Videoanruf live bei der Einrichtung - von der Schnellstart-Unterstützung über sofortige Problemhilfe bis hin zur optimalen Nutzung und Pflege. Die Terminvereinbarung für diesen kostenlosen Service erfolgt online über das Dyson Concierge Service-Portal (https://germanyvirtual.dyson-demo.com/appointment).Der Dyson R1 Nurovi Dry (https://www.dyson.de/staubsauger/saugroboter/r1-nurovi-dry/hellgrau) ist ab sofort zu einem Preis von 549,00 EUR (UVP) verfügbar. Der Dyson R2 Nurovi Wash+Dry (https://www.dyson.de/staubsauger/saugroboter/r2-nurovi-wash-dry/hellgrau) ist sofort 2026 zum Preis von 849,00 EUR (UVP) verfügbar. Beide Produkte sind in den Dyson Stores und auf dyson.de erhältlich.Bildmaterial und Presse-Kit finden sich hier: Dyson R1 Nurovi Dry und R2 Nurovi Wash+Dry (https://drive.google.com/drive/folders/1VlIhvYMGUPD6xXPjvfd36cmFd-CBcVtp)[1] Gilt bei aktiviertem Auto-Modus.[2] Basierend auf internen Testdaten von Dyson. Die tatsächliche Laufzeit kann je nach Reinigungsgewohnheiten, Nut-zungshäufigkeit, Verschmutzungsgrad und Bodenbeschaffenheit variieren.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6354012