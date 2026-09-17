Bern - Die SRG verkauft ihre drei reinen Musiksender Radio Swiss Pop, Radio Swiss Classic und Radio Swiss Jazz. Radio Swiss Pop geht an das private Medienunternehmen CH Media, die beiden anderen Sender übernimmt der DAB+-Netzbetreiber Digris. Radio Swiss Pop soll per 5. Januar 2027 an CH Media übergehen. Digris übernimmt Radio Swiss Classic und Radio Swiss Jazz im Juli 2027, wie die SRG am Donnerstag mitteilte. Der SRG-Verwaltungsrat stimmte den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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