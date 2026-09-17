Bern - Die Ökonomen des Bundes erwarten einen deutlich besseren Konjunkturverlauf als bisher und heben ihre Wachstumsprognose deutlich an. Das Wort «Boom» nehmen sie aber nicht in den Mund. Es ist ein gewaltiger Sprung nach oben. Für 2026 prognostiziert die Expertengruppe des Bundes neu ein Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP, sporteventbereinigt) von 1,7 Prozent statt der bislang 0,9 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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