Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag leicht zugelegt und damit erneut von gesunkenen Ölpreisen profitiert. Angesichts der weiter bestehenden Risiken war die Kaufbereitschaft jedoch überschaubar. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,58 Prozent auf 6.302,86 Punkte. Ausserhalb der Eurozone ging es ebenfalls leicht nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,52 Prozent auf 10.744,40 Zähler, der Schweizer Leitindex SMI legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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