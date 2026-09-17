SMA Solar Technology hat heute die Gigawatt Factory in Niestetal bei Kassel eröffnet. Das neue Werk fertigt Zentral-Wechselrichter, Batteriespeicher und Energiemanagementsysteme für Großanlagen und erreicht nach Unternehmensangaben bei Volllast eine Jahreskapazität von mehr als 60 Gigawatt. Mit rund 80 Millionen Euro Investitionsvolumen zählt die Fabrik zu den größten Produktionsinvestitionen der Unternehmensgeschichte. Die neue Fertigung produziert Großanlagen-Technologien für Photovoltaik, Speicher, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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