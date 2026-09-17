DHL rückt beim Kapitalmarkttag in London vor allem die Express-Sparte und neue Wachstumschancen durch zeitkritische Industrielieferungen in den Mittelpunkt. Rückenwind kommt von der Deutschen Bank, die ihr Kursziel für die DHL-Aktie von 60 auf 62 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt hat. Gleichzeitig dürften Anleger genau darauf achten, wie DHL mit steigenden Energie- und Betriebskosten umgeht und welche Ziele der Konzern für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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