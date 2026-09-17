Plug Power meldet für das zweite Quartal 2026 rund 178 Millionen US-Dollar Umsatz, eine Bruttomarge nahe dem Breakeven und einen deutlich reduzierten Netto-Barmittelverbrauch von rund 61 Millionen US-Dollar. Entscheidend für die weitere operative Entwicklung wird nun, ob das Unternehmen seine Verluste weiter senken und das angekündigte positive EBITDAS im vierten Quartal tatsächlich erreichen kann. Nach Jahren hoher Verluste dürfte dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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