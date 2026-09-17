Straßburg - Nach der Rede von Kanadas Premierminister Mark Carney im EU-Parlament hat der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber eine neue Allianz mit Kanada als "Riesen-Chance" für Europa begrüßt.
"Europa wird stärker in der Welt, wenn wir starke und enge Partnerschaften schließen", sagte Weber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Die assoziierte Mitgliedschaft Kanadas ist eine Riesen-Chance für uns Europäer und ein deutliches Signal an die Welt: Wir stehen nicht allein. Wir schließen neue Allianzen. Es geht jetzt darum, diese vertiefte Kooperation mit Leben zu füllen."
Weiter forderte Weber engere Wirtschaftsbeziehungen. "Das heißt: Wir müssen die Wirtschaftsbeziehungen mit Kanada massiv ausbauen. Wir brauchen jetzt ein Upgrade für das Handelsabkommen mit den Kanadiern - ein Ceta Plus."
"Europa wird stärker in der Welt, wenn wir starke und enge Partnerschaften schließen", sagte Weber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Die assoziierte Mitgliedschaft Kanadas ist eine Riesen-Chance für uns Europäer und ein deutliches Signal an die Welt: Wir stehen nicht allein. Wir schließen neue Allianzen. Es geht jetzt darum, diese vertiefte Kooperation mit Leben zu füllen."
Weiter forderte Weber engere Wirtschaftsbeziehungen. "Das heißt: Wir müssen die Wirtschaftsbeziehungen mit Kanada massiv ausbauen. Wir brauchen jetzt ein Upgrade für das Handelsabkommen mit den Kanadiern - ein Ceta Plus."
© 2026 dts Nachrichtenagentur